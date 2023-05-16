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Российский губернатор подарил Лукашенко тяжеловоза

Владимирский губернатор Авдеев подарил Лукашенко коня породы владимирский тяжеловоз

Российский губернатор подарил Лукашенко тяжеловоза
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Губернатор Владимирской области России Александр Авдеев подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко владимирского тяжеловоза, сообщил близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал «Пул Первого».

Порода владимирский тяжеловоз была выведена в СССР. Это сильная и высокая лошадь.

Авдеев находится с визитом в Минске. Они встретились с Лукашенко и обсудили торгово-экономическое сотрудничество республики с Владимирской областью. Авдеев отметил, что структуры экономики Владимирской области и Белоруссии очень похожи в области промышленности и сельского хозяйства, поэтому «потребности кооперации достаточно высоки».

Президент Белоруссии впервые встретился с представителем иностранного государства поле долгого отсутствия на публике.

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Александр Лукашенко конь Александр Авдеев
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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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