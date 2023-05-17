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Предприниматели рассказали, как компенсируют падение выручки

Малый и средний бизнес рассказали, как компенсировали сокращение выручки в 2023 году
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Малый и средний бизнес компенсирует падение выручки в первую очередь с помощью сокращения расходов на пиар, премии сотрудников и аренду офиса. Об этом говорится в исследовании специалистов продукта «Прогноз спроса» Platforma (есть в распоряжении РБК).

В первом квартале этого года около 26% опрошенных малых и средних предпринимателей сообщили о снижении выручки. После этого:

35% таких предприятий сократили бюджеты на маркетинг и PR;

31% — уменьшили премии сотрудникам;

26% — решили сменить офис;

11% — отправили сотрудников в отпуск;

8% — сократили часть персонала;

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5,5% — перевели работников на ⅔ оклада (можно было дать несколько ответов).

Опрос прошел среди представителей малого и среднего бизнеса: 47% опрошенных — руководители, 53% — сотрудники. Методом онлайн-анкетирования были опрошены 1248 человек по всей России в городах с населением свыше 100 тыс. человек.

В первом квартале у 41% опрошенных сохранилось число клиентов и объем работ; около 20% — зафиксировали увеличение числа клиентов (значительное — 8,5% и незначительное — 10,7%), 27% — рост объема работ (преимущественно на 10–40%). У 30% компаний незначительно сократилось количество заказчиков, а у 26% — объем работ (преимущественно на 10–40%). Для сравнения: летом 2022 года о сокращении объема работ сообщали 34% респондентов.

Больше половины опрошенных (60%) признались, что у них нет определенных прогнозов на год. Около 30% имеют позитивные ожидания: 18% ждут рост в будущем, а 11,5% увидели хорошие результаты уже в первом квартале; об отрицательных прогнозах заявили 3,5%.

В январе другое совместное исследование рейтингового агентства «Эксперт РА», Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста им. П.А. Столыпина показало, что более 40% российских предпринимателей не планируют в ближайшие год-два выпускать новую продукцию, а те, кто собирается это делать, в основном стремятся адаптировать к новым условиям уже существующие товары.

Эксперты тогда пришли к выводу, что значительная часть российского бизнеса в нынешние времена ориентирована на выживание, а не развитие.

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