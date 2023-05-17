Ракова подвела итоги конкурса грантов по соцподдержке военных и их семей

Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Столичные власти объявили победителей конкурса грантов социально ориентированным НКО, которые оказывают помощь участникам военной операции на Украине и их семьям. Всего финансирование из городского бюджета на реализацию своих программ получит 42 некоммерческие организации, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, экспертная комиссия детально изучила 154 заявки от НКО, проведя 460 экспертиз. «Специалисты обращали внимание на наличие у заявителей опыта успешной работы, апробированных методик и программ, учитывалась востребованность целевой аудиторией предлагаемых услуг и многое другое», — отметила она.

Прием заявок на участие в конкурсе был открыт в начале марта. Всего Москва выделила на этот конкурс 90 млн руб., которые разделены между тремя типами заявок: малые (до 1 млн руб., таких оказалось около 20% от числа поддержанных проектов), средние (1–2 млн руб., таких среди победителей было 10%) и большие (2–3 млн руб., на них пришлось 70% прошедших отбор заявок). Уже к 1 июня деньги будут перечислены, и фонды смогут начать реализацию своих идей.

«Особенность конкурса состоит в том, что свои проекты некоммерческие организации смогут реализовывать в том числе на базе единого центра поддержки на Береговом проезде: использовать площадки для оказания психологической помощи, реабилитационных проектов, программ по адаптивной физической культуре и других», — рассказала первый замглавы департамента труда и соцзащиты Москвы Александра Александрова.

Единый центр поддержки открылся в столице 1 марта, за несколько дней до запуска конкурса грантов. «В его стенах для НКО организовали специальный коворкинг, а также помещения для проведения консультаций и групповых мероприятий, —рассказала Ракова. — Объединив усилия города с некоммерческими организациями, мы сможем окружить заботой всех нуждающихся в особой поддержке участников военной операции и их родственников».