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Ракова рассказала о грантах НКО по соцподдержке участников спецоперации

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

С 6 марта в Москве начинается прием заявок на участие в конкурсе грантов для НКО, оказывающих помощь участникам военной операции на Украине и их семей. Об этом рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Получатели грантов смогут дополнить помощь города, которая оказывается в рамках Единого центра поддержки участников военной операции и их семей. «Для каждого обратившегося наши специалисты составляют индивидуальную программу. Мы постарались создать в центре дружелюбную атмосферу, чтобы посетители могли чувствовать себя комфортно, — отметила Ракова. — Мы собрали под одной крышей специалистов различных столичных ведомств, чтобы охватить максимум услуг, которые могут потребоваться участникам военной операции и их семьям». По словам вице-мэра, ключевая задача проекта — помочь участникам военной операции и их семьям быстрее адаптироваться и вернуться к мирной жизни.

Уже работающие над программами помощи НКО обладают уникальной экспертизой, и объединение их усилий с Единым центром поддержки позволит «действительно окружить заботой таких москвичей», уверена Ракова. На финансовую поддержку НКО столичные власти выделили 90 млн руб., которые будут распределены по трем группам заявок: малые (до 1 млн руб.), средние (1–2 млн руб.) и большие (2–3 млн руб.).

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по 5 апреля включительно, подведение итогов и объявление победителей состоится 15 мая 2023 года, а уже с июня получившие грант НКО смогут начать реализацию своих программ. Организаторы конкурса предусмотрели шесть направлений поддержки: от психологический помощи и работы с травматическими расстройствами до ремонта колясок и протезов и помощи в трудоустройстве.

Теги
НКО соцподдержка спецоперация Москва демобилизация Анастасия Ракова
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