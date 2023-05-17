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Ракова сообщила о новых возможностях искусственного интеллекта в медицине

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, который распознает рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии головного мозга. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, на данный момент «умные» алгоритмы уже ассистируют врачам в поиске патологий по 21 клиническому направлению. Своевременная диагностика и назначение терапии могут существенно замедлить прогрессирование этого хронического аутоиммунного заболевания нервной системы.

«Это опасное неврологическое заболевание обычно начинает развиваться в молодом возрасте и со временем может привести к тяжелой инвалидности, — подчеркнула Ракова. — Технологии искусственного интеллекта позволят медикам повысить скорость и точность его диагностики на МРТ головного мозга».

Вице-мэр отметила, что столичные врачи в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину используют возможности нейросетей с 2020 года. Искусственный интеллект помогает составить описание и отмечает цветовыми подсказками области возможных патологий на медицинском изображении, а также производит измерения, которые представляют клиническую ценность для врача-рентгенолога при подготовке диагностического заключения.

По мнению директора Центра диагностики и телемедицины столичного депздрава Юрия Васильева, искусственный интеллект вызывает все больше доверия у врачей, они привыкли к этому инструменту и ожидают появления новых разработок.

«По данным опроса, проведенного специалистами нашего центра среди рентгенологов нейрорадиологического профиля, из всех инструментов ИИ для анализа МРТ головного мозга диагностика рассеянного склероза для них представляется наиболее значимой, — уточнил Васильев. — У врачей есть потребность как в автоматизации подсчета количества очагов в мозге, их дифференцировке по критериям диагностики рассеянного склероза, так и в автоматическом сравнении картины поражения мозга в динамике, когда пациент с диагнозом приходит на последующие исследования и врачу необходимо оценить, появились ли новые очаги».

Ранее Ракова, подводя итоги применения нейросетей в столичной медицине, отметила активное развитие искусственного интеллекта. По ее данным, с помощью «умного» помощника терапевты и врачи общей практики уже поставили более 10 млн предварительных диагнозов, в том числе более 1 млн с начала года.

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Теги
искусственный интеллект МРТ Анастасия Ракова Москва
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