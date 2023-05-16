Власти ответили на жалобы производителей на образование в техникумах

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Обеспечение высокого уровня подготовки студентов средне-специальных учебных заведений в сфере электроники остается действительно важной задачей. Так в Минпромторге прокомментировали публикацию газеты «Коммерсантъ» о том, что производители вычислительной техники и министерство попросили Минпросвещения увеличить срок подготовки специалистов в сфере радиоэлектроники в техникумах и колледжах на год.



«Потребность в качественных кадрах для отечественной электронной промышленности значительно возрастает, так как спрос на российские решения увеличивается с каждым годом», — отметили в министерстве.



В ведомстве также отметили, что ведут совместно с регионами мониторинг «кадровой потребности на сотнях предприятий радиоэлектронной промышленности». По данным министерства, «потребность в кадрах на предприятиях радиоэлектроники уменьшилась к маю 2023 года до уровня естественной безработицы».

В письме говорилось, что летом 2022 года Минпросвещения сократило срок подготовки радиомехаников после девятого класса с трех лет и десяти месяцев до одного года и десяти месяцев, а также часы производственной практики. Производители электроники считают, что новые сроки обучения и структура программы не позволяют студентам «качественно освоить профессиональные компетенции», и настаивают на увеличении срока подготовки до двух лет и десяти месяцев.



Гендиректор производителя электроники «Бештау» Олег Осипов пояснил, что сейчас у учащихся без учета подготовки к экзаменам и каникул остается только семь месяцев на получение теоретических и практических знаний, чего недостаточно, «даже чтобы научиться держать паяльник».

Источник газеты в российском производителе электроники рассказал, что Минпромторг в начале этого года в одном из отчетов оценивал в 40–60% дефицит квалифицированных кадров в радиоэлектронике.