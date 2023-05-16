Власти ответили на жалобы производителей на образование в техникумах

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 86,09 (+1,84) Инвестиции, 15 мая, 17:02 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 79,1 (+1,9) Инвестиции, 15 мая, 17:02
С экс-владельца Бинбанка взыскали ₽83,8 млрд в счет долгов его компании Финансы, 15:20
Медведев сыграет против Зверева после признания, что «вел себя как говно» Спорт, 15:19
В JPMorgan предрекли спад на рынке акций на фоне тупика по госдолгу США Инвестиции, 15:15
Военная операция на Украине. Карта на 15 мая Политика, 15:13
«Шубовик» вместо Chanel: как изменилась за год реклама моды в России Бизнес, 15:11
Икону Рублева выставят на Троицу в храме Христа Спасителя Общество, 15:06
СК и прокуратура поспорили из-за стройки, куда не пустили Бастрыкина Общество, 15:00
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
На юго-востоке Москвы загорелся ангар Общество, 14:51
В ХМАО один человек погиб при взрыве на магистральном газопроводе Общество, 14:50
Власти ответили на жалобы производителей на образование в техникумах Экономика, 14:48
Аудитория VK достигла рекордных значений. Что ждет акции компании Pro, 14:46
У фильма про серийного убийцу из Ирана отозвали прокатное удостоверение Общество, 14:43
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:39
В Узбекистане перенесли концерты Арбениной и «Ночных снайперов» Общество, 14:36
Экономика ,  
0 

Власти ответили на жалобы производителей на образование в техникумах

Минпромторг ответил на жалобы производителей электроники на образование в техникумах
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Обеспечение высокого уровня подготовки студентов средне-специальных учебных заведений в сфере электроники остается действительно важной задачей. Так в Минпромторге прокомментировали публикацию газеты «Коммерсантъ» о том, что производители вычислительной техники и министерство попросили Минпросвещения увеличить срок подготовки специалистов в сфере радиоэлектроники в техникумах и колледжах на год.

«Потребность в качественных кадрах для отечественной электронной промышленности значительно возрастает, так как спрос на российские решения увеличивается с каждым годом», — отметили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что ведут совместно с регионами мониторинг «кадровой потребности на сотнях предприятий радиоэлектронной промышленности». По данным министерства, «потребность в кадрах на предприятиях радиоэлектроники уменьшилась к маю 2023 года до уровня естественной безработицы».

В письме говорилось, что летом 2022 года Минпросвещения сократило срок подготовки радиомехаников после девятого класса с трех лет и десяти месяцев до одного года и десяти месяцев, а также часы производственной практики. Производители электроники считают, что новые сроки обучения и структура программы не позволяют студентам «качественно освоить профессиональные компетенции», и настаивают на увеличении срока подготовки до двух лет и десяти месяцев.

Гендиректор производителя электроники «Бештау» Олег Осипов пояснил, что сейчас у учащихся без учета подготовки к экзаменам и каникул остается только семь месяцев на получение теоретических и практических знаний, чего недостаточно, «даже чтобы научиться держать паяльник».

Источник газеты в российском производителе электроники рассказал, что Минпромторг в начале этого года в одном из отчетов оценивал в 40–60% дефицит квалифицированных кадров в радиоэлектронике.

Теги
Минпромторг электроника новости
Материалы по теме
Производители электроники пожаловались на образование в техникумах
Общество
Минпромторг изменит критерии признания автоэлектроники российской
Технологии и медиа
Производители электроники пожаловались на проблемы с льготными кредитами
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter