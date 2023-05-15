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Производители электроники пожаловались на образование в техникумах

Минпромторг и производители электроники попросили увеличить срок обучения в колледжах
Производители электроники и Минпромторг попросили Минпросвещения увеличить срок подготовки специалистов в сфере радиоэлектроники в колледжах до двух лет и десяти месяцев из-за низкого качества образования, пишет «Коммерсантъ»
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Производители вычислительной техники и Минпромторг попросили Минпросвещения увеличить срок подготовки специалистов в сфере радиоэлектроники в техникумах и колледжах на год. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Василия Шпака, направленное в Минпросвещения 12 апреля. Представитель Минпромторга подтвердил РБК, что такое письмо было.

Летом 2022 года Минпросвещения сократило срок подготовки радиомехаников после девятого класса с трех лет и десяти месяцев до одного года и десяти месяцев, а также часы производственной практики, обратил внимание консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ; объединяет Yadro, «Элемент», «Булат», «Аквариус» и т.д.) в письме в Минпромторг от 28 марта. Производители считают, что новые сроки обучения и структура программы не позволяют студентам «качественно освоить профессиональные компетенции», и настаивают на увеличении срока подготовки до двух лет и десяти месяцев.

Гендиректор производителя электроники «Бештау» Олег Осипов пояснил, что сейчас у учащихся без учета подготовки к экзаменам и каникул остается только семь месяцев на получение теоретических и практических знаний, чего недостаточно, «даже чтобы научиться держать паяльник». Сейчас есть либо плохо подготовленные специалисты младше 20 лет, либо уже опытные, но старше 40 лет, «середины практически нет», отметил он.

По словам источника издания в российском производителе электроники, Минпромторг в начале этого года в одном из отчетов оценивал в 40–60% дефицит квалифицированных кадров в радиоэлектронике, включая монтажников печатных плат, наладчиков, операторов линий монтажа.

В Минпросвещения заявили газете, что тесно сотрудничают с федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию и национальным советом по профессиональным квалификациям, которые «уполномочены выдвигать предложения по изменениям в федеральный государственный образовательный стандарт». «Любые нововведения проходят общественное обсуждение и экспертную оценку», — заверили в ведомстве.

РБК направил запрос в Минпросвещения, АНО ВТ, компании «Бештау», «Микрон», «F+ tech», «Базис».

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Осенью прошлого года заместитель министра просвещения Денис Грибов говорил, что почти 60% выпускников девятых классов общеобразовательных школ идут в колледжи. Он объяснял это тем, что «престиж профессии рабочих, престиж обучения в колледже резко вырос за последние годы». «Сегодня выпускник колледжа — это не выпускник техникума или ПТУ 30–40 лет назад, это подготовленный профессиональный специалист, который умеет работать на современном технологическом оборудовании», — утверждал замглавы Минпросвещения. Среди причин популярности рабочих профессий он называл довольно высокий уровень заработной платы.

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Теги
Елена Чернышова, Анна Левинская, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Минпромторг Минпросвещения колледж радиоэлектроника
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