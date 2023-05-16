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Клишас разъяснил предложения ФСБ об обысках и обследованиях

Сенатор Клишас заявил, что проект инструкции ФСБ об обысках не противоречит Конституции
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Проект приказа ФСБ России об утверждении инструкции о проведении обысков и обследований без решения суда не противоречит Конституции, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Хочу подчеркнуть, что громкие заголовки типа «ФСБ будет обыскивать без суда» не имеют под собой оснований», — сказал он. По словам сенатора, разрешение в неотложных случаях обыскивать жилые помещения с последующим уведомлением суда в течение 24 часа предусмотрено законом (ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»).

Большинство положений в инструкции, как утверждает Клишас, заимствованы из федеральных законов «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О Федеральной службе безопасности». «Подобная инструкция действует для сотрудников МВД России с 2014 года и не вызывает каких-либо вопросов», — отметил сенатор.

Клишас добавил, что «инструкции основаны на законе и не противоречат Конституции России».

15 мая на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов разместили проект приказа ФСБ России об утверждении инструкции об организации проведения органами Федеральной службы безопасности обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. В нем говорится о полномочиях для ФСБ выносить постановления о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении проведения обысков, ограничивающих «конституционное право граждан на неприкосновенность жилища».

Согласно документу, разрешение суда на обыски не понадобится в случаях, «которые не терпят отлагательства и могут привести ‎к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления», а также при наличии данных о событиях и действиях, «создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности».

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