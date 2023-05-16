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Собянин сообщил о высоком спросе на 3D-принтеры столичных производителей

3D-принтеры компании Picaso 3D
3D-принтеры компании Picaso 3D (Фото: Mos_sobyanin / Telegram)

Продукты первых российских производителей 3D-принтеров пользуются спросом в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, спектр применения достаточно велик. Например, московская компания Picaso 3D выпускает модели для печати: от мельчайших деталей для медицинского оборудования до составляющих крупных арт-объектов.

«3D-принтеры используют в сфере образования. На примере моделей школьники и студенты изучают строение вирусов и тестируют разработки для своих проектов, — уточнил столичный градоначальник. — Дизайнеры и художники-реконструкторы в области искусства и моды создают детали для уникальных костюмов и предметы интерьера».

Собянин также отметил, что для продуктов 3D-принтера используют легкий пластик, который смешивают с углеволокном или металлом. Благодаря этому сочетанию производимая таким образом продукция хорошо выдерживает внешние нагрузки. По мнению мэра, распечатанные детали могут быть огнеупорными, проводить электричество, увеличиваться в объеме и даже проявлять антибактериальные свойства.

Глава города подчеркнул, что взаимодействие с зарубежными партнерами осуществляется при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ).

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с начала работы в 2017 году МЭЦ поддержал более 500 столичных IT-предприятий, экспортирующих программное обеспечение, сервисы для цифровизации услуг и оборудование. Это выражено как в поддержке участия компаний, представляющих свою продукцию на международных рынках, так и в финансовой помощи в виде субсидий, грантов, программ по возмещению расходов на экспорт и так далее.

Теги
Москва 3D-принтер IT-технологии поддержка экспорт Сергей Собянин
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