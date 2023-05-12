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Собянин анонсировал участие столичных IT-стартапов на выставке в Марокко

Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

С 31 мая по 2 июня 2023 года в Марокко пройдет выставка инновационных технологий GITEX Africa, в которой примут участие более 900 экспонентов и стартапов, а также делегации из 95 стран. Столичные IT-компании будут представлены на рынке при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ), о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник подчеркнул экспортный потенциал разработок московских IT-компаний, которые закупают в ОАЭ, Индии, Египте, ЮАР, Саудовской Аравии, Сербии и других странах. Так, во всем мире востребована система контроля проведения онлайн-экзаменов ProctorEdu, созданная компанией «Проктор». Столичный стартап Mainslab успешно продвигает сервис для страховых компаний: искусственный интеллект позволяет найти завышения в медицинских счетах и рассчитать по фото ущерб в ДТП. Московский разработчик ПО для хранения и доставки потокового видео Flussonic Media Server помогает работать с трансляциями и обрабатывать видеоматериалы с помощью нейросетей.

С начала работы в 2017 году МЭЦ поддержал более 500 столичных IT-предприятий, экспортирующих программное обеспечение, сервисы для цифровизации услуг и оборудование. Это выражено как в поддержке участия компаний, представляющих свою продукцию на международных рынках, так и в финансовой помощи в виде субсидий, грантов, программ по возмещению расходов на экспорт и так далее. Московские предприниматели могут бесплатно получить консультации по наиболее эффективным мерам поддержки экспортной деятельности в МЭЦ, который работает по принципу «одного окна».

Теги
стартап Москва Выставка Сергей Собянин Марокко
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