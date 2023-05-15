Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя детьми до 18 лет

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Минтруд России предложил установить единый подход к определению статуса многодетной семьи и давать его тем семьям, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних детей. Об этом сообщила заместитель директора департамента демографической и семейной политики ведомства Елена Семенова, передает ТАСС.

«Полагаем правильным, если будет определено, что многодетная семья — это семья, которая воспитывает троих и более несовершеннолетних детей, включая детей, которые находятся под опекой», — сказала Семенова.

Сейчас критерии, по которым определяются многодетные семьи, устанавливают регионы. К примеру, в Москве такой статус дают семье, в которой родились и/или воспитываются трое и более детей, в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы. Семья считается многодетной, пока младшему ребенку не исполнится 16 лет или 18, если он еще учится в школе или колледже. В других регионах действуют иные правила: например, в Белгородской области статус многодетных получают семьи, которые воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет, а также учащихся на очном отделении образовательных организаций всех уровней в возрасте от 18 до 23 лет.

О необходимости установить определение многодетной семьи, которое будет одинаковым во всех регионах, в марте заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что это повлечет за собой расходы бюджета.

«Многодетные семьи сегодня уже имеют право на семейную ипотеку, там 6%, выплаты — 450 тыс. руб. — на допогашение ипотеки, бесплатный проезд; по-моему, выделение бесплатного земельного участка, если я правильно помню, прием детей в садики в приоритете», — перечислил он. Премьер сказал, что перед принятием решения нужно «аккуратно все посмотреть».