Су-27 подняли в воздух из-за патрульных самолетов Германии и Франции над Балтийским морем

Су-27 подняли в воздух из-за самолетов ФРГ и Франции над Балтийским морем

Самолет Су-27 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российские средства контроля воздушного пространства заметили над акваторией Балтийского моря приближающиеся к российской границе «две воздушные цели». Для их опознавания был поднят в воздух истребитель Су-27, сообщило Минобороны.

Экипаж идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет «Атлантик-2» ВМС Франции, уточнили в ведомстве.

Иностранные самолеты позже развернулись и улетели от границы России. Российский истребитель вернулся на базу. Нарушения государственной границы не допущено, подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что полет Су-27 выполнялся «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства».

Накануне США зафиксировали шесть российских военных самолетов в зоне опознавания ПВО Аляски и проследили за ними. В Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки уточнили, что среди самолетов были бомбардировщики Ту-95, заправщик Ил-78 и истребители Су-35. Для сопровождения американские ВВС подняли в воздух истребители F-16, F-22, заправщик KC-135 Stratotanker и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 AWACS.