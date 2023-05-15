Су-27 подняли в воздух из-за самолетов ФРГ и Франции над Балтийским морем

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 86,09 (+1,84) Инвестиции, 17:02 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 79,1 (+1,9) Инвестиции, 17:02
Зеленский заявил, что Украине нужно время для наступления Политика, 19:19
Суд не смог рассмотреть иск Дерипаски к Тинькову на ₽2 млрд Бизнес, 19:15
В армии Китая заявили о необходимости усиления из-за гибридных войн Политика, 19:15
В Дубае построят плавучий остров с медицинской инфраструктурой Недвижимость, 19:14
Кадыров сообщил о помощи украинских спецслужб в выкупе коня за $18 тыс. Политика, 19:01
Банк России спрогнозировал рост рынка ЦФА. Комментарии юристов Крипто, 19:00
Представитель Дерипаски опроверг сообщения о поездке бизнесмена в Китай Бизнес, 18:57
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Пригожин ответил на слова генерала о 15 годах за переход из армии в ЧВК Политика, 18:56
Качественный контакт: зачем страховой компании экосистема Тренды, 18:47
Рост в акциях «Соллерса» за четыре дня превысил 135% Инвестиции, 18:43
Сборная США выиграла третий матч подряд на чемпионате мира по хоккею Спорт, 18:42
Следствие попросило запрет на определенные действия для мужа Блиновской Общество, 18:39
Как крупные ретейлеры развивают культуру потребления российских вин Новая экономика, 18:36
Медведев вслед за Рублевым вышел в четвертый круг на турнире в Риме Спорт, 18:32
Политика ,  
0 

Су-27 подняли в воздух из-за самолетов ФРГ и Франции над Балтийским морем

Су-27 подняли в воздух из-за патрульных самолетов Германии и Франции над Балтийским морем
Самолет Су-27
Самолет Су-27 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российские средства контроля воздушного пространства заметили над акваторией Балтийского моря приближающиеся к российской границе «две воздушные цели». Для их опознавания был поднят в воздух истребитель Су-27, сообщило Минобороны.

Экипаж идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет «Атлантик-2» ВМС Франции, уточнили в ведомстве.

Иностранные самолеты позже развернулись и улетели от границы России. Российский истребитель вернулся на базу. Нарушения государственной границы не допущено, подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что полет Су-27 выполнялся «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства».

Накануне США зафиксировали шесть российских военных самолетов в зоне опознавания ПВО Аляски и проследили за ними. В Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки уточнили, что среди самолетов были бомбардировщики Ту-95, заправщик Ил-78 и истребители Су-35. Для сопровождения американские ВВС подняли в воздух истребители F-16, F-22, заправщик KC-135 Stratotanker и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 AWACS.

Теги
Су-27 Минобороны Германия Франция Балтийское море истребители
Материалы по теме
США перебросили в Эстонию истребители для «сдерживания агрессии»
Политика
Российская авиация проведет патрулирование в небе Белоруссии
Политика
В Коломне подняли беспилотники для патрулирования после данных о взрыве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter