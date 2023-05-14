США отследили шесть российских военных самолетов близ Аляски

Ил-78 и Ту-95 (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

В пятницу, 12 мая, США зафиксировали шесть российских военных самолетов, которые пролетели в зоне опознавания ПВО Аляски (ADIZ), и проследили за ними. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

«Среди российских самолетов были бомбардировщики Ту-95, заправщик Ил-78 и истребители Су-35», — говорится в сообщении.

Для их сопровождения американские ВВС подняли в воздух истребители F-16, F-22, заправщик KC-135 Stratotanker и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 AWACS.

В NORAD отметили, что самолеты действовали в международном воздушном пространстве и не нарушили воздушных границ США и Канады.

В пятницу Минобороны сообщило о 13- часовом патрулировании двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС нейтральных вод Чукотского моря. Море находится рядом с Аляской.

Бомбардировщики сопровождали истребители МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С Восточного военного округа.