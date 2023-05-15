Россия ответила на сообщения об отказах ездящим за бензином финнам
Ограничения на выдачу российских виз гражданам Финляндии не вводилось, отказы во въезде носят единичный характер и обусловлены несоответствием реальной цели поездки, заявили «РИА Новости» в посольстве России.
Там подчеркнули, что утверждения о том, что Россия прекратила выдачу гражданам ЕС долгосрочных многократных виз, кроме деловых, а выдача культурных или журналистских виз практически заморожена, не соответствуют действительности.
Консульские учреждения России в Финляндии продолжают выдачу документов всех категорий, рассказали в посольстве. В 2022–2023 годах было выдано более 2 тыс. многократных виз, включая туристические, отметили в дипмиссии.
РБК направил запрос пресс-атташе посольства России в Хельсинки
Накануне газета Helsingin Sanomat сообщила, что российские пограничники начали аннулировать визы финнов. По данным издания, с 11 мая несколько десятков финских граждан не пропустили через российскую границу в погранпунктах Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка) и Нуйямаа (Брусничное). Финны обычно ездят в Россию на автозаправку и в магазины, отмечает газета.