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Врачи в Подмосковье достали пулю из мозга молодого мужчины

Врачи в Серпухове достали пулю из мозга 25-летнего пациента
&nbsp;Фрагмент КТ-снимка головы пациента
 Фрагмент КТ-снимка головы пациента (Фото: mz.mosreg.ru)

Врачи в Серпухове достали пулю из головы 25-летнего молодого человека, который получил ранение «при неосторожном обращении с пневматическим оружием». Об этом сообщил подмосковный Минздрав.

У пациента диагностировали открытое проникающее черепно-мозговое ранение правой теменной доли. Хирурги под общим наркозом через маленькое отверстие в черепе извлекли пулю из мозга с помощью вакуум-отсоса и пинцета.

Мужчина потерял около 200 мл крови. Он чувствует себя хорошо, уже выписался из больницы и после восстановления «сможет вернуться к обычному образу жизни».

Теги
Московская область Серпухов пуля Врачи мозг
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