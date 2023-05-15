Врачи в Подмосковье достали пулю из мозга молодого мужчины

Фрагмент КТ-снимка головы пациента (Фото: mz.mosreg.ru)

Врачи в Серпухове достали пулю из головы 25-летнего молодого человека, который получил ранение «при неосторожном обращении с пневматическим оружием». Об этом сообщил подмосковный Минздрав.

У пациента диагностировали открытое проникающее черепно-мозговое ранение правой теменной доли. Хирурги под общим наркозом через маленькое отверстие в черепе извлекли пулю из мозга с помощью вакуум-отсоса и пинцета.

Мужчина потерял около 200 мл крови. Он чувствует себя хорошо, уже выписался из больницы и после восстановления «сможет вернуться к обычному образу жизни».