В мэрии отметили рост числа обращений столичных строителей за госуслугами

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С начала 2023 года в Москомархитектуру подано 19 тыс. заявлений на предоставление государственных услуг, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Это на 700 заявок больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

По словам главы комитета, в целом за последние пять лет количество обращений на предоставление государственных услуг и сервисов в ведомство увеличилось более чем шестикратно. «Количество обращений демонстрирует активную динамику в развитии стройотрасли. И мы рады, что наша деятельность остается востребованной, — подчеркнула Княжевская. — Комитет, в свою очередь, поддерживает достигнутый уровень и стремится сократить сроки на оказание услуги».

На данный момент Москомархитектура предоставляет семь государственных услуг и три сервиса в сфере строительства и благоустройства города. Самой распространенной является приемка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений: за январь—апрель 2023 года ею воспользовались более 8,9 тыс. раз, что на 1,4 тыс. (или почти на 20%) больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Второй по популярности является подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), которой с начала текущего года воспользовались 4 тыс. строительных организаций столицы. Замыкает тройку лидеров по количеству обращений приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в информационной системе города. На оказание этой услуги поступило 3,7 тыс. заявлений.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, оценивая темпы цифровизации столичных строек, сообщил, что по состоянию на апрель 2023 года целиком переведен в цифровой вид документооборот на 611 стройплощадках, в том числе более чем на 230 стройках жилья, 70 образовательных и 33 медицинских объектах, а также около 80 площадках транспортной сети.