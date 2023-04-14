В мэрии оценили темпы цифровизации столичных строек

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По состоянию на апрель 2023 года целиком переведен в цифровой вид документооборот на 611 стройках столицы, в том числе более чем на 230 стройках жилья, 70 образовательных и 33 медицинских объектов, а также около 80 площадках транспортной сети. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, это стало возможным благодаря внедрению отечественных ИТ-решений, пилотом для которых стало создание Международного медицинского кластера в Сколково. Эти решения, а речь идет в том числе об использовании российских облачных технологий, позволяют перевести весь документооборот в электронный вид, сохраняя при этом информацию по всем видам работ. «Облако» становится единой системой для всех участников строительного процесса с разным уровнем доступа, от заказчиков до проектировщиков, где можно быстро и несложно формировать, редактировать, проверять и согласовывать документы. Сроки согласования документации при этом сокращаются в 5–6 раз, повышается прозрачность процессов и оптимизируется управление проектами.

«Применение сквозных технологий на всех этапах жизненного цикла объекта дает возможность сэкономить до 8% затрат на реализацию проекта», — подчеркнул Бочкарев. «Сегодня строительство в России переходит в «цифру»: активно внедряются и комплексные решения по управлению строительными проектами, и решения под автоматизацию конкретных задач, например, закупок, взаимоотношений с персоналом. При этом все строительные процессы закрыты ИТ-решениями российских разработчиков», — комментирует цифровизацию в строительстве руководитель индустриального центра компетенций (ИЦК) «Строительство» при Минстрое России Марат Хафизов.