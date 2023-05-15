В Китае 78-летнему американцу дали пожизненное за шпионаж

Фото: China Photos / Getty Images

Народный суд средней ступени города Сучжоу (провинция Цзянсу) приговорил жителя Гонконга с американским паспортом Джона Люн Шинг Вана к пожизненному заключению по делу о шпионаже, передает China Daily со ссылкой на постановление суда.

Бюро национальной безопасности Сучжоу возбудило уголовное дело о шпионаже в апреле 2021 года. 15 мая 2023 года суд вынес приговор о пожизненном заключении с лишением политических прав и конфискацией личного имущества на сумму 500 тыс. юаней ($71 175).

Люн Шинг Ван родился в мае 1945 года. Он имеет статус постоянного резидента Гонконга и американский паспорт. Другие подробности по делу не оглашаются, а сам процесс проходил в закрытом режиме.

В апреле парламент Китая пересмотрел законодательство о контрразведке. В частности, депутаты уточнили формулировку термина «шпионаж»: теперь под ним подразумеваются также действия, направленные на проведение кибератак в отношении государственных органов, органов, связанных с конфиденциальной информацией, или в отношении ключевой информационной инфраструктуры. В законе расширен круг объектов шпионажа, который включает в себя все документы, данные, материалы и статьи, касающиеся национальной безопасности и интересов страны и подлежащие защите. Он вступит в силу 1 июля 2023 года.