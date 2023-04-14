Госдеп США: суд в Китае утвердил смертный приговор американцу с отсрочкой на два года

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В Китае апелляционный суд сохранил в силе смертный приговор для гражданина США Марка Свидана, назначив двухлетнюю отсрочку исполнения приговора. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

«Сегодня суд промежуточной инстанции в городе Цзянмэнь Китайской Народной Республики отклонил апелляцию незаконно задержанного гражданина США Марка Свидана и оставил в силе его смертную казнь, отсрочив исполнение приговора на два года, — говорится в заявлении Госдепа. — Мы разочарованы этим решением и будем продолжать настаивать на его немедленном освобождении и возвращении в Соединенные Штаты».

США «неоднократно выражали свою обеспокоенность» высшим должностным лицам Китая по поводу лечения Свидана и медицинской помощи, а также «его неспособности своевременно отправлять или получать почту», подчеркивается в заявлении.

Освобождением Свидана занимаются лично президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен, уточнили в Госдепе.

Как пишет The Hill, Свидан уже более десяти лет находится в заключении в Китае по обвинениям, связанным с наркотиками, он был приговорен к смертной казни в 2018 году.

В 2020 году Совет ООН по правам человека постановил, что Свидан был незаконно задержан и призвал Китай принять «надлежащие меры», чтобы освободить Свидана «немедленно».

«Марк Свидан — техасец, которого более десяти лет удерживали в качестве заложника в Китае. Он был приговорен к смертной казни по ложным обвинениям», — заявлял сенатор от Техаса Тед Круз.