Синоптики пообещали москвичам потепление до 22 градусов к концу недели

Центр «Фобос»: к концу недели в Москве ожидается потепление до плюс 22 градусов

Неделя в Москве начнется с ночных заморозков, а завершится резким потеплением до плюс 22 градусов, сообщили в центре «Фобос».

Согласно прогнозу синоптиков, в День Победы под утро будет от минус двух до плюс трех градусов. После полудня воздух прогреется до плюс 11 — плюс 16, дождя не будет.

В среду станет еще на градус теплее, в четверг столбики термометро поднимутся до плюс 14-19 градусов. К середине пятницы температура повысится до плюс 15-20 градусов. В выходные ночная температура будет колебаться от плюс 7 до плюс 12 градусов, максимальные показатели — 17-22 градуса выше нуля.

«Умеренное майское 20-градусное тепло продержится до конца месяца», — прогнозируют синоптики «Фобоса».

6 мая в «Фобосе» сообщили, что в Москве начались четырехдневные заморозки, последний раз такое продолжительное похолодание в мае наблюдалось более 50 лет назад — в 1972 году. 6 мая на главной метеостанции столицы, ВДНХ, температура опустилась до минус 0,6 градусов.

В Новой Москве наблюдалась тепература до минус 2,7 градусов, а в подмосковных Черустях и Можайске было минус 3,6 градуса. В Ярославской области было ниже минус четырех градусов, почти до минус шести опускалась температура в Смоленской и Тверской областях, а в новгородском Демянске было минус 7,1 градуса.