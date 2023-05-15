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Мэр сообщил о пяти пострадавших в Горловке после обстрелов

Мэр Горловки Приходько: в результате обстрела пять человек получили ранения

После обстрела города Горловка в ДНР число пострадавших людей возросло до пяти, сообщил мэр Иван Приходько в своем телеграм-канале.

«В течение сегодняшнего дня в результате украинской вооруженной агрессии ранения различной степени тяжести получили 5 мирных жителей Горловки", - написал Приходько.

По уточненной им информации, вследствие прямого попадания снаряда в дом в Никитовском районе Горловки два мирных жителя получили ранения.

14 мая он сообщал, что под обстрелом находится поселок Гольмовский в Никитовском районе.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сказали, что украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 13 снарядов калибра 152-мм и 20 снарядов калибра 155-мм.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка. В городе находятся угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол».

7 мая мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что население нескольких населенных пунктов, расположенных в черте города, осталось без электричества из-за обстрелов со стороны Украины. Всего без электроэнергии были «1900 абонентов пгт Александровка и села Кременец».

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