На Филиппинах нашли пропавшую россиянку

Манила, Филиппины (Фото: Soe Zeya Tun / Reuters)

На Филиппинах нашли россиянку Юлию Чумак, которая приехала в Манилу и перестала выходить на связь. Об этом РБК сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Наша гражданка Юлия Чумак, ранее, по предварительной информации, пропавшая на Филиппинах, найдена — она жива и здорова! Выражаю благодарность за оперативную помощь в ее поиске сотрудникам Консульского департамента МИД России, всем волонтерам в России, на Филиппинах, в Турции и всем неравнодушным людям, которые помогали в ее поисках и распространении информации», — сказал он.

РБК направил запрос в консульский отдел посольства России в Республике Филиппины.

9 мая «РИА Новости» сообщило об исчезновении гражданки России на Филиппинах. По словам матери пропавшей, она приехала в Манилу 6 мая «для трудоустройства в одной из местных компаний» и с тех пор не выходила на связь с родственниками.

«Комсомольская правда» сообщала, что Юлия Чумак в 2022 году окончила МГТУ имени Баумана, параллельно подрабатывая репетитором по информатике. Она говорила родственникам, что в Манилу ее позвали работать. Тем не менее, по словам матери девушки, в компании, куда якобы ее взяли, она не числилась среди сотрудников.