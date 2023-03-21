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В Екатеринбурге из-за поднявшегося у грузовика кузова обрушился мост

Надземный пешеходный мост обрушился в Екатеринбурге из-за поднявшегося кузова у грузовика

В Екатеринбурге на кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) грузовик с поднятым кузовом врезался в надземный пешеходный мост, из-за чего тот обрушился. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, передает URA.RU.

Авария произошла в ночь на 21 марта, на 42-м километре ЕКАД.

«Водитель грузового автомобиля «Скания» допустил непроизвольное поднятие кузова и совершил столкновение с надземной пешеходной конструкцией. В результате происшествия мост сошел с опор, упав на проезжую часть», — сообщили в ГИБДД.

Мост, по данным издания, находился в районе развязки в сторону Ганиной ямы (название заброшенного Исетского рудника) к северо-западу от Екатеринбурга. В момент столкновения пешеходов на нем не было. Водитель грузовика получил травмы, его госпитализировали.

На месте, где произошло обрушение, временно ограничили движение транспорта в обе стороны.

Мост высотой около 5 м обрушился около 03:00 по местному времени (01:00 мск), уточняет портал Е1.ru. В 2021 году, по данным издания, этот же переход снес на фуре еще один дальнобойщик. Тогда на восстановление конструкции потратили 7,3 млн руб.

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В феврале 2022 года на Горьковском шоссе в подмосковной Балашихе автомобиль с поднятым кузовом также врезался в надземный пешеходный переход. В результате мост обрушился, его обломки перекрыли федеральную трассу. В МЧС говорили, что в мост врезался автомобиль «КамАЗ», у которого самопроизвольно поднялся кузов. Водителя грузовика после удара зажало в кабине.

Теги
Екатеринбург грузовик обрушение моста
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