Россиянин пропал в море на Пхукете

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На острове Пхукет в Таиланде волна смыла в море россиянина, его пока не нашли. Об этом сообщает портал Phuket News со ссылкой на Аруна Солоса, главу района Раваи.

По словам чиновника, четверо россиян находились на прибрежных скалах, когда на них обрушилась волна. Троим удалось выбраться из моря, один из них получил травмы. Четвертого, которого портал называет Юрием Смояном, до сих пор ищут. В поисках участвуют профессиональные спасатели и добровольцы.

РБК направил запрос в Генеральное консульство России на Пхукете.

8 мая Phuket News сообщал, что на острове Пхукет гражданин России разбился насмерть на мотоцикле. «Турист из России не справился с управлением мотоциклом, вылетел с дороги и врезался в препятствие в районе деревни Ката. Водитель скончался на месте ДТП», — говорили спасатели.