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В Иркутской области начали проверку из-за вынужденной посадки вертолета

СК начал проверку вынужденной посадки санитарного вертолета с детьми в Иркутской области
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Иркутской области начали проверку по факту вынужденной посадки вертолета Ми-8. Об этом сообщает Восточно-Сибирское межрегиональное следственное управлние СК на транспорте.

Следственный комитет начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На борту вертолета находилось 7 пассажиров, в том числе 2 детей, а также 4 члена экипажа, сообщает СК.

14 мая пресс-служба правительства Иркутской области сообщила о вынужденной посадке рейса санитарной авиации по маршруту Иркутск — Тулун — Братск — Иркутск в Боханском районе с тремя пациентами на борту.

Для эвакуации власти направили три реанимобиля и две бригады скорой помощи. Всех пациентов доставили в больницу.

В конце 2022 года санитарный вертолет Ми-2 упал в Костромской области. Он перевозил пациента из города Шарья. Вертолет жестко сел в нескольких километрах от аэропорта, в который летел. В итоге, пациент погиб, а два фельдшера и два пилота получили травмы.

Теги
Иркутская область самолет Следственный комитет
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