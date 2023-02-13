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Депутата-единоросса в Туве заподозрили в убийстве человека на охоте

Депутата хурала Тувы от «Единой России» заподозрили в убийстве человека на охоте

В Туве возбуждено уголовное дело по поводу непреднамеренного убийства человека во время охоты, сообщило Следственное управление СКР по региону. В сообщении ведомства фамилия фигуранта не названа, однако указано, что преступление совершил местный житель.

Телеканал RTVI со ссылкой на источник в СК уточняет, что подозреваемым по делу является депутат Верховного Хурала Тувы из фракции «Единая Россия» Эчис-Балдир Нурзат. Этого же человека назвал и телеграм-канал Baza. В его сообщении говорится, что депутат находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, убийство по неосторожности произошло 2 февраля 2023 года. «Подозреваемый во время охоты, увидев через тепловизор огнестрельного ружья марки «Егерь ВПО-114» объект и приняв его за животное, произвел выстрел, тем самым причинил огнестрельное ранение 38-летнему местному жителю, который от полученных телесных повреждений скончался на месте», — сообщили в СК.

Уголовное дело возбуждено по части 1 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

По данным Baza, охотник сам вызвал полицию.

РБК направил запрос в пресс-службу Верховного Хурала Тувы и в тувинское региональное отделение партии «Единая Россия».

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