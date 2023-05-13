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Умер последний член 151-го авиаполка ВВС Великобритании

В возрасте 102 лет умер последний оставшийся член 151-го авиаполка ВВС Великобритании

На 103 году жизни скончался Вик Бэшворд — последний из оставшихся в живых член 151-го Авиаполка Королевских ВВС, входившего в состав первого арктического конвоя, отправившегося в Россию в рамках операции «Дервиш» для защиты порта Мурманска. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Арктический конвой «Дервиш» отправился в СССР во время Второй мировой войны со стратегическим грузом в августе 1941 года.

Конвой состоял из пяти английских судов и одного голландского судна, загруженных 10 тыс. тонн каучука, 1 500 тонн форменных ботинок, олова, шерсти и множества другого инвентаря и оборудования. Также корабли загрузили военной техникой. Кроме того, в состав конвоя входило одно вспомогательное судно, загруженное топливом.

Конвой проделал путь из Ливерпуля в Архангельск с остановкой в Хвалфьордуре (Исландия). При этом кораблям удалось остаться незамеченными для немецкой воздушной разведки.

Теги
Великобритания смерть Вторая мировая война конвой
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