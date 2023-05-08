Умер генерал Гари Прадо Сальмон, чей отряд захватил Че Гевару в Боливии
Боливийский генерал Гари Прадо Сальмон, командовавший операцией по поимке революционера Эрнесто Че Гевары, умер в возрасте 84 лет, сообщил его сын Гари Прадо Арауз, передает AFP.
«Он умер в окружении жены и детей», — заявил сын военачальника.
Гари Прадо Сальмон командовал батальоном рейнджеров, который 8 октября 1967 года разгромил партизанский отряд и захватил в плен 39-летнего Че Гевару. Днем позже его казнили боливийские военные. Конгресс Боливии объявил генерала национальным героем за его роль в поимке «Че».
Гари Прадо Сальмон остался парализованным после того, как в 1981 году был случайно ранен в позвоночник. Он оставил службу в армии в 1988 году. С середины апреля 2023 года у отставного генерала возникли осложнения со здоровьем.
Че Гевара родился в аргентинском Росарио в 1928 году. Получил медицинское образование и много путешествовал по Латинской Америке. После наблюдения за жизнью простых людей в своих поездках Че Гевара пришел к выводу о необходимости революции. В Мексике он познакомился с братьями Фиделем и Раулем Кастро и присоединился к их «Движению 26 июля». Он был участником партизанской войны против правительственных сил и стал первым, кому Кастро присвоил звание команданте. В 1958 году колонна партизан под командованием Че Гевары захватила Санта-Клару, что открыло им путь в Гавану. 1 января 1959 года Кастро объявил о победе революции.
Че Гевара получил кубинское гражданство и принимал участие в деятельности революционного правительства. После Кубы революционер отправился в Боливию, где с группой партизан пытался организовать революционное движение.