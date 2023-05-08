Умер генерал Гари Прадо Сальмон, чей отряд захватил Че Гевару в Боливии

Генерал и национальный герой Боливии Гари Прадо Сальмон, чей отряд рейнджеров в 1967 году захватил в плен Эрнесто Че Гевару, умер в возрасте 84 лет

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Боливийский генерал Гари Прадо Сальмон, командовавший операцией по поимке революционера Эрнесто Че Гевары, умер в возрасте 84 лет, сообщил его сын Гари Прадо Арауз, передает AFP.

«Он умер в окружении жены и детей», — заявил сын военачальника.

Гари Прадо Сальмон командовал батальоном рейнджеров, который 8 октября 1967 года разгромил партизанский отряд и захватил в плен 39-летнего Че Гевару. Днем позже его казнили боливийские военные. Конгресс Боливии объявил генерала национальным героем за его роль в поимке «Че».

Гари Прадо Сальмон остался парализованным после того, как в 1981 году был случайно ранен в позвоночник. Он оставил службу в армии в 1988 году. С середины апреля 2023 года у отставного генерала возникли осложнения со здоровьем.