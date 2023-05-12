Разбивший самолет ради просмотров на YouTube блогер признал свою вину

Тревор Джейкоб (Фото: TrevorJacob / YouTube)

Блогер Тревор Джейкоб, разбивший самолет ради просмотров на YouTube, признал вину в препятствовании федеральному расследованию. Об этом сообщает Минюст США.

Джейкоб признался, что нарочно планировал разбить свой самолет в видео. Позже он собрал обломки самолета и избавился от них, чтобы помешать федеральным следователям исследовать место крушения, сообщили в ведомстве. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

24 ноября 2021 года блогер вылетел на своем самолете из аэропорта в Ломпок-Сити в Калифорнии. Джейкоб не собирался достигать места назначения, а вместо этого планировал катапультироваться из своего самолета во время полета и снять на видео себя, спускающегося с парашютом на землю», — говорится в сообщении Минюста.

Он также планировал снять свой падающий самолет.

Джейкоб спустя два дня после крушения сообщил Национальному совету по безопасности на транспорте о крушении и согласился рассказать о месте падения самолета. Тем не менее, позже он солгал властям, что не знает, где оно находится. В декабре он забрал оттуда обломки и затем уничтожил их.

Примерно через месяц после крушения он загрузил на YouTube видео под названием «Я разбил свой самолет», в котором показано крушение и прыжок блогера с парашютом.