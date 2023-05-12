В Дагестане ликвидировали двух стрелявших в полицейских экстремистов

Фото: Никита Попов / РБК

В Дагестане полицейские ликвидировали двоих мужчин, которые открыли огонь при задержании, сообщает МВД республики.

По данным УФСБ и МВД Дагестана, двое мужчин в возрасте 18 и 20 лет — «сторонники религиозно-экстремистского течения в исламе».

«При попытке задержания указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы. При осмотре у них обнаружено 2 гранаты Ф-1 с запалами, пистолет ПМ с 3 патронами и два ножа», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что оружие планировалось использовать «для совершения вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов».

Мужчин попытались задержать после того, как в полицию 11 мая поступила информация о нападении двух неустановленных лиц на водителя частного такси с целью завладеть его транспортом.

«Коммерсантъ» со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что оба нападавших были студентами химического факультета Дагестанского государственного университета. Во время нападения на таксиста они сначала хотели завербовать его в свою организацию. Как отмечает издание, водитель смог уехать от них, но с порезами.