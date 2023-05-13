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В Великобритании пройдет финал «Евровидения-2023»

В финале «Евровидения-2023» в Великобритании примут участие 26 стран
Фото: Dominic Lipinski / Getty Images
Фото: Dominic Lipinski / Getty Images

Финал музыкального конкурса «Евровидение-2023» пройдет в британском Ливерпуле 13 мая в 22:00 мск. 9 и 11 мая прошли первый и второй полуфиналы конкурса. В финале будут участвовать музыканты из 26 стран.

По итогам первого полуфинала в итоговом шоу примут участие десять стран — Хорватия, Молдавия, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

После второго полуфинала к ним присоединились конкурсанты из еще десяти стран — Албании, Кипра, Эстонии, Бельгии, Австрии, Литвы, Польши, Австралии, Армении и Словении. Среди них словенская инди-рок-группа Joker Out, армянская певица Brunette с композицией Future Lover, исполнительница Alika из Эстонии с песней Bridges, австралийская прогрессив-метал-группа Voyager с композицией Promise.

Самые яркие кадры финала «Евровидения-2021». Фоторепортаж
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Также в финале «Евровидения-2023» будет участвовать Украина как победитель предыдущего года. От нее выступит дуэт TVORCHI с песней Heart of Steel. Еще право на участие в финале получили страны — основные спонсоры музыкального шоу (Италия, Германия, Испания, Франция) и Великобритания — как страна, принимающая конкурс в этом году.

На «Евровидении-2022», проходившем в итальянском Турине, победила украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания». Украина заявила о готовности принять музыкальное состязание в 2023 году. Однако в июне Европейский вещательный союз (EBU) принял решение из соображений безопасности перенести следующий конкурс в Британию, занявшую второе место.

Россия в «Евровидении-2023» не участвует. В 2022 году Европейский вещательный союз решил отстранить Россию от участия в конкурсе на следующий день после объявления президентом Владимиром Путиным военной операции на Украине. Последний раз Россия участвовала в «Евровидении» в 2021 году — страну представляла певица Manizha с песней Russian Woman («Русская женщина»). В финале она заняла девятое место.

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