Пупо объяснил отказ поехать на фестиваль в Москву угрозами

Пупо (Энцо Гинацци) (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Итальянский эстрадный певец Пупо (настоящее имя — Энцо Гинацци) рассказал, что не поехал на фестиваль «Дорога в Ялту» в Москве из-за полученных угроз, сообщает Dagospia.

«Я не поехал в Москву, чтобы защитить свою семью, друзей и своих сотрудников», — сказал певец. Пупо отметил, что ему начали поступать угрозы из-за участия в фестивале.

«Мы живем в период, позвольте мне сказать, чистого безумия, когда каждый жест используется до такой степени, что может создать невыразимые и очень серьезные проблемы», — отметил Пупо. Он добавил, что надеется на наступление мира, потому что хочет «вернуться к пению как в России, так и на Украине».

30 апреля Пупо заявил, что не поедет на фестиваль «Дорога на Ялту — 2023», где должен был участвовать в жюри. Финал этого международного фестиваля песен о Великой Отечественной войне, спетых на разных языках мира, состоялся 2 мая в Государственном Кремлевском дворце.

Гинацци (Пупо) родился в 1955 году в итальянской Тоскане. В 20 лет он выпустил свой первый альбом «Как ты прекрасна» (Come sei bella), а через несколько лет вышли его хиты «Привет» (Ciao) и «Шоколадное мороженое» (Gelato al cioccolato). Певец получил известность в СССР, поскольку его выступления часто транслировало телевидение. В 1980-е он приезжал с концертами в Москву и Ленинград. В апреле 2021 года музыкант принял участие в фестивале «Дорога на Ялту».