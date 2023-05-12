В офисе Зеленского опровергли его заявку на выступление на «Евровидении»

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Президент Украины Владимир Зеленский не обращался к организаторам «Евровидения» с просьбой провести его онлайн-выступление, так что информация об отказе в этом не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Накануне The Times со ссылкой на представителя организатора конкурса, Европейский вещательный союз (EBU), сообщила, что Зеленский хотел обратиться к аудитории с призывом продолжать поддерживать его страну. В EBU сочли, что эта просьба, «хотя и с похвальными намерениями», противоречит правилам «Евровидения», поскольку конкурс носит аполитичный характер.

«Информация The Times не соответствует действительности. Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса «Евровидение» с просьбой предложить онлайн-выступление Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса», — заявил Никифоров.

В прошлом году на «Евровидении» победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. В этом году конкурс проводят в Великобритании, которая в 2022-м заняла второе место. Финал «Евровидения» состоится 13 мая. От Украины участвует группа TVORCHI с песней Нeart of Steel.