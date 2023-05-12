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В Приморье нашли совершивший жесткую посадку вертолет Ми-2 без экипажа

В Приморском крае вертолет Ми-2 оборвал ЛЭП и совершил жесткую посадку, пилот пропал

Вертолет Ми-2 обнаружили вблизи поселка Тигровый в Приморском крае 11 мая во время ремонта на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура, которая начала проверку по факту жесткой посадки. Ведомство оценит, в частности, законность эксплуатации воздушного суда и квалификацию пилота. Поселок Тигровый расположен примерно в 180 км к северу от Владивостока.

В вертолете и рядом с ним не было членов экипажа и «следов, свидетельствующих о возможном причинении вреда жизни и здоровью людей», уточнили в прокуратуре.

Baza пишет, что во время посадки вертолет обесточил станцию «Транснефти», оборвав ЛЭП, а пилот после пропал. По данным телеграм-канала, об аварии на линии стало известно еще 9 мая, но до места ЧП удалось добраться лишь через два дня. В полиции выяснили, что вертолет принадлежит ЧОПу, пилотом значится 64-летний житель Владивостока Виктор Г., которого пока не нашли.

РБК обратился за комментарием в Восточное следственное управление на транспорте СК.

Теги
Ми-2 Приморский край вертолеты
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