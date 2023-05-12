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Испания выделила $2,4 млрд на борьбу с засухой

Правительство Испании объявило о выделении $2,4 млрд на борьбу с засухой

Испанское правительство объявило о выделении $2,4 млрд на борьбу с засухой, сообщает AP. В план вошли строительство новых систем водоснабжения, увеличение объема повторного использования воды и помощь фермерам.

«Испания — это страна, привыкшая сталкиваться с засухами, но изменение климата означает, что мы должны готовиться к более частым и суровым периодам, таким как нынешний», — сказала министр экологического перехода Тереза Рибера. Она подчеркнула необходимость принятия структурных и чрезвычайных мер.

Согласно отчету ассоциации фермеров СOAG, засуха затрагивает около 80% сельской местности Испании. Кроме того, апрель этого года стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1961 года. Температура составила 4,9 градуса по Цельсию (40,82 градуса по Фаренгейту).

Из общей суммы, выделенной правительством, $1,4 млрд пойдут на строительство инфраструктуры для повторного использования воды в городах и новых опреснительных установок. Министерство сельского хозяйство пообещало, что $694 дополнительно выделят на страхование, кредиты и налоговые льготы для фермеров, скотоводов и пчеловодов.

Теги
Испания засуха Экология
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