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Умер актер из «12 стульев» и «Бронзовой птицы» Олег Севастьянов

Актер из «12 стульев» и «Бронзовой птицы» Олег Севастьянов умер в возрасте 73 лет

Советский актер Олег Севастьянов умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на его странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«С прискорбием сообщаем, что 10 мая 2023 года ушел из жизни Олег Севастьянов, актер по профессии, пастор и поэт по призванию», — говорится в сообщении.

Прощание с Севастьяновым состоится 13 мая в Александровском лютеранском соборе в Нарве. Похороны пройдут на кладбище Рийгикюла, пишет ERR со ссылкой на лютеранский приход.

Олег Севастьянов окончил Школу-студию МХАТ в 1973 году. Работал в Московском театре им. Ленинского комсомола, Московском театре Сатиры и Московском областном ТЮЗе. Актер снялся в фильмах «12 стульев», «Последняя осень», «Небеса обетованные», «Смиренное кладбище» и других.

В 1990 году Севастьянов стал лютеранским пастором, получил степень магистра богословия в США. Поначалу он служил в Москве и Санкт-Петербурге, затем переехал в Эстонию.

Как пишет «Нарвская газета», Севастьянов служил миссионером-консультантом в Поволжье. В 2005 году при его участии в Нарве возобновились лютеранские богослужения на русском языке, которые были прерваны около трехсот лет назад.

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