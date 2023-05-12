Алаудинов усомнился в способности ВСУ достичь чего-то сверхъестественного

Украина с имеющимися у нее средствами «ничего сверхъестественного не сможет сделать», что переломило бы ход боевых действий, заявил «РИА Новости» помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Никаким образом это не поменяет ни историю, ни ход войны, ни итог этой войны», — сказал Алаудинов.

По его словам, украинские военные активизировались на Артемовском направлении, но встретили отпор.

Минобороны России накануне опровергло распространенные некоторыми телеграм-каналами заявления о «прорыве обороны» украинскими войсками. «Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем», — утверждают в ведомстве. По данным министерства, на Запорожском и Херсонском направлениях, а также на Купянском «активные действия не ведутся». Штурмовые отряды продолжают «освобождение» западной части Артемовска (украинское название города — Бахмут) при поддержке авиации и артиллерии.

Военкоры до этого сообщили, что украинские войска начали операцию под Артемовском, под Соледаром организовали «прорыв». Позднее они смягчили первоначальные сообщения, а местные власти в Запорожской и Херсонской областях заявили о спокойной обстановке.