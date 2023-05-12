Конгрессмен Шерман заявил о праве США делать деньги из воздуха

Американский конгрессмен Брэд Шерман (демократ от штата Калифорния) заявил о праве правительства США делать деньги из воздуха. Такое мнение он высказал на слушаниях в палате представителей по вопросу легализации цифровых активов.

Шерман сказал, что криптоинвесторы «делают деньги из воздуха». По его словам, они заработали на этом более $1 трлн. «Они еще обвиняют правительство США в том, что оно делает деньги из воздуха. Может, это и так, но мы — правительство США», — сказал он.

На слушаниях конгрессмен также высказал мнение, что криптовалюты используются для обхода санкций и уклонения от налогов, передает Benzinga.

В сентябре прошлого года Белый дом представил первую концепцию регулирования рынка криптовалют в США, пишет CNBC. Новые предложения разрабатывались в течение шести месяцев после того, как в марте президент страны Джо Байден призвал изучить риски и преимущества криптовалют и представить официальные отчеты.

Один из пунктов концепции направлен на борьбу с незаконной деятельностью в отрасли цифровых валют. В частности, предлагается рассмотреть вопрос о внесении поправок в Закон о банковской тайне, законы, запрещающие разглашение информации и против переводов денег без лицензии, чтобы они имели прямое отношение к поставщикам услуг цифровых активов.

В правительстве США подчеркнули, что цифровые валюты, в особенности стейблкоины, нуждаются в регулировании, поскольку в противном случае они могут привести к «разрушительным последствиям». В концепции указывается на крах криптовалюты TerraUSD, который привел к серии банкротств, совокупный ущерб от которого составил почти $600 млрд.