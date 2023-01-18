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В США назвали «ударом по криптопреступности» дело россиянина «Гендальфа»

Минюст США обвинил гражданина России в причастности к криптобирже и в отмывании денег
В США арестовали россиянина Анатолия Легодимова, который пользуется никами Толик и Гендальф. Следствие полагает, что через его криптобиржу Bitzlato деньги отмывал некогда крупнейший в мире даркнет-рынок наркотиков Hydra
Здание Минюста США
Здание Минюста США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Один из основателей криптобиржи Bitzlato, 40-летний гражданин России Анатолий Легодимов, также известный под никами Толик и Гендальф, арестован в Майами по обвинению в отмывании денег, сообщается на сайте Минюста США. По данным ведомства, зарегистрированная в Гонконге Bitzlato действовала в США без необходимой лицензии и обработала незаконных транзакций на сумму более $700 млн.

Гендальф — архетипический мудрый волшебник, один из центральных персонажей романа Джона Толкина «Властелин колец»

«Bitzlato взаимодействовала с преступниками и продавала им криптовалюту без вопросов, в результате чего получила депозиты на сотни миллионов долларов. Ответчик [Легодимов] теперь расплачивается за пагубную роль, которую его компания сыграла в криптовалютной экосистеме», — заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис.

Помощник генпрокурора в ходе слушаний отметил, что Легодимов принимал участие в управлении биржей криптовалют, которая «позволяла преступникам получать прибыль от своих правонарушений, включая программы-вымогатели и незаконный оборот наркотиков». «Сегодня Министерство юстиции нанесло серьезный удар по экосистеме криптопреступности», — подчеркнул он.

В материалах дела также сказано, что крупнейшим контрагентом Bitzlato в транзакциях с криптовалютой был Hydra Market — крупнейший в мире до своего закрытия даркнет-рынок наркотиков, поддельных документов, баз с утечками данных и других нелегальных товаров. По данным следствия, Легодимов прекрасно знал, что биржу используют в своих целях преступники, однако не принимал никаких мер.

«Одновременно с объявленным сегодня арестом французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и на Кипре демонтировали цифровую инфраструктуру Bitzlato и приняли принудительные меры», — добавили в Минюсте.

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Hydra — торговая площадка в даркнете, которая работала только на русскоговорящие страны. Она считалась крупнейшим маркетплейсом даркнета: в 2021 году на ее долю приходилось 80% от всей общемировой выручки даркнет-маркетов, по данным отчета Chainalysis. Доступ к ней через сеть Tor открылся в 2015 году.

На Hydra велась торговля наркотиками, поддельными документами, базами с утечками данных и другими нелегальными товарами. В сообщениях ФСБ о ликвидации крупных нарколабораторий неоднократно отмечалось, что их продукция сбывалась на Hydra.

Соединенные Штаты 5 апреля 2022 года ввели против площадки санкции. В тот же день Центральное управление по борьбе с киберпреступностью и Федеральное управление уголовной полиции Германии конфисковали серверы Hydra и конфисковали биткоины на сумму, эквивалентную €23 млн. С тех пор площадка не работает.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
даркнет криптовалюта Биржа США росиянин
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