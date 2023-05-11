На Кубани приговорили подростков, которые насиловали 11-летнюю девочку

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На Кубани вынесли приговор четырем подросткам за изнасилование 11-летней девочки. Об этом сообщает Следственный комитет по Краснодарскому краю.

По данным следствия, с мая 2021 по май 2022 года четыре подростка в одной из станиц Красноармейского района насиловали 11-летнюю девочку. «О произошедшем девочка никому не рассказывала, однако в конце мая 2022 года в ходе разговора с матерью рассказала ей о произошедшем. Женщина, в свою очередь, обратилась в правоохранительные органы», — говорится в заявлении СК.

Четверым подростком в возрасте от 15 до 17 лет назначили наказание по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Их приговорили на сроки от шести лет и восемь месяцев до семи лет лишения свободы, которое им надлежит отбывать в воспитательной колонии.

В январе 2022 года в Санкт-Петербурге по подозрению в сексуальном насилии над четырехлетней внучкой задержали 72-летнего мужчину, который является заслуженным артистом РСФСР.



Мужчину задержали в центре города у дома на Вознесенском проспекте и поместили в изолятор. Полиция подозревала, что задержанный с января по декабрь 2020 года на даче, расположенной в поселке Рощино в Выборгском районе (Ленинградская область), совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, добавил источник.



Уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) было возбуждено еще в августе 2021 года, когда мать девочки обратилась в полицию. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до 20 лет.

