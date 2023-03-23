СК начал проверку из-за растления четвероклассника

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Следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам начал доследственную проверку из-за нарушения половой неприкосновенности ребенка, сообщили в управлении Следственного комитета по Москве.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают «педагогический состав учебного заведения и иных очевидцев». В СК не уточнили, о каком образовательном учреждении идет речь.

Телеграм-канал Mash пишет, что жертвой изнасилования стал ученик четвертого класса школы № 1392 им. Д.В. Рябинкина в Новой Москве. По данным телеграм-канала, администрация учреждения пыталась скрыть случившееся и родители узнали обо всем, только когда видео с изнасилованием скинули в чат класса.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что четвероклассника изнасиловал его сверстник. Как утверждает собеседник телеканала, классная руководительница заявила, что один из учеников заставил одноклассника заняться оральным сексом.

В пресс-службе департамента образования и науки города Москвы заявили РБК, что школа не скрывала произошедшее от родителей. «Описываемые в СМИ действия между двумя учениками происходили дома у одного из детей, предположительно, в период с 18 по 19 марта, то есть в выходные дни. Классный руководитель узнала об этом 20 марта и незамедлительно сообщила о случившемся родителям учеников и администрации школы. В тот же день их пригласили на встречу в школу», — сообщили в пресс-службе.

После этого психолог и социальный педагог провели беседу с четвероклассниками, а администрация школы организовала встречу с родителями. Родителям дали рекомендации, как правильно общаться с детьми после случившегося, и предложили квалифицированную помощь психолога. В школе также подчеркнули, что оказывают необходимое содействие правоохранительным органам.