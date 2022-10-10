Ученые нашли доказательства гипотезы о жизни на спутнике Сатурна

Группа иностранных ученых вместе с геохимиком из Университета науки и технологий Китая Хао Цзихуа провели исследование, в результате которого обнаружили доказательства гипотезы о возможном существовании жизни на спутнике Сатурна, Энцеладе, передает китайское агентство Xinhua.

Исследователи создали модель взаимодействия воды и горных пород каменистого дна океана Энцелада и предположили, в покрытом льдом океане может содержаться растворенный фосфор — необходимый для биологической жизни элемент.

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