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В Киевскую городскую военную администрацию пришли с обысками

В Киевскую городскую военную администрацию пришли с обысками
Здание Киевского горсовета
Здание Киевского горсовета (Фото: kmr.gov.ua)

Госбюро расследований Украины проводит обыски в здании Киевского горсовета и Киевской городской военной администрации. Об этом сообщил секретарь горсовета Владимир Бондаренко на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева касается помещений и кабинетов только Киевской городской военной администрации», — сказал Бондаренко. Дело касается «командировки в Киевскую городскую военную администрацию солдат, часть из которых параллельно являются депутатами Киевсовета».

Бондаренко отметил, что члены горсовета способствуют обыску. Он добавил, что «в случае попытки получить и доступ в кабинеты непосредственно в Киевсовете, видеозаписи камер наблюдения Киевсовета или иного», депутаты будут обращать внимание на то, что это не предусмотрено постановлением.

В январе в Государственном бюро расследований Украины сообщили, что раскрыли схему масштабного хищения продуктов для украинской армии. По словам ведомства, поставщики указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали другое. Остатки продукции они перепродавали.
 

Теги
Украина Киев обыски
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