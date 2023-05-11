Парламент Молдавии денонсировал соглашение о телерадиокомпании «Мир»

Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС

Парламент Молдавии одобрил постановление о выходе из договоров о функционировании телерадиокомпании «Мир» в окончательном чтении, сообщает пресс-служба парламента Молдавии.

Теперь постановление парламента должна одобрить президент Молдавии Майя Санду.

Молдавия планирует расторгнуть Соглашение о создании Межгосударственной телерадиокомпании (МТРК), подписанное в 1992 году, и Соглашение о международно-правовых гарантиях беспрепятственного и независимого осуществления деятельности телерадиокомпании «Мир», подписанное в 1993 году. В парламенте Молдавии указали, что с 2000 по 2022 год на работу компании из бюджета страны было выплачено 40,3 млн леев (172,6 млн руб.).

В Телерадиокомпанию «Мир» входят телеканалы «Мир», «Мир24», радио «Мир», информационно-аналитический портал и многофункциональная спутниковая система «Мир-Телепорт». После начала российской спецоперации на Украине вещание телеканалов «Мир24» и «Мир-ТВ» в Молдавии было приостановлено.