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В Москве избили члена жюри шоу «Танцы со звездами»

В Москве избили члена жюри шоу «Танцы со звездами» Максима Кожевникова
Макс Кожевников
Макс Кожевников (Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости)

В Москве избили Максима Кожевникова, бывшего члена жюри шоу «Танцы со звездами». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Он был госпитализирован, врачи выявили у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также переломы, ушибы и другие травмы», — сообщает агентство. Нападение произошло еще 4 мая, известно о нем стало 11 мая. Деталей инцидента не приводится.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и обратился за комментарием к Максиму Кожевникову.

Телеграм-канал Shot также сообщал о нападении на танцора.

Кожевников — многократный чемпион мира и США среди профессионалов по латиноамериканской шоу-программе. С 2015 года Максим Кожевников занимает должность судьи на проекте «Танцы со Звездами», который показывают на канале «Россия 1».

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