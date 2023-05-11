Замглавы Минстроя Татарстана задержали по подозрению в получении взятки

Элеонора Абубакирова (Фото: fondgaz.tatarstan.ru)

Заместителя министра строительства Татарстана Элеонору Абубакирову задержали по уголовному делу о получении взятки, сообщают источники «Татар-информ» и «КП-Казань».

По их данным, Абубакирова подозревается в получении взятки на сумму около 9 млн руб. на одном из предыдущих мест работы. В ближайшее время суд должен избрать для нее меру пресечения. Источники «Бизнес Online» рассказали, что в доме Абубакировой прошел обыск, следователи возбудили уголовное дело по ст. 290 УК (до 15 лет лишения свободы).

В пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана РБК сказали, что у них нет «какой-либо достоверной информации» на этот счет. РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Татарстану.

В должности замглавы Минстроя Татарстана Абубакирова работает с декабря 2022 года. До этого она была заместителем главы Фонда газификации республики с 2013 года, потом еще два года — заместителем гендиректора управления инженерных сетей Казани.