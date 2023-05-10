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Собянин подвел итоги работы столичных загсов в майские праздники

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 1 тыс. браков было зарегистрировано в столице за прошедшие майские праздники, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Из этого числа свыше 400 новых семей было создано 5 мая — дата прибрела особенную популярность из-за красивого сочетания цифр.

Треть новобрачных, подавших на выездную регистрацию, выбрали одно из знаковых мест города в рамках столичной программы «Новые адреса счастья». Так, торжественные свадебные церемонии прошли в башнях «Око» и «Федерация» делового центра Москва-Сити, на стадионе «Спартак», в усадьбах Муравьевых-Апостолов, Васильчиковых и в других местах.

Кроме того, в новом свадебном сезоне 2023 года впервые можно было пожениться на открытом воздухе с видом на панораму города и спортивный комплекс «Лужники» на Московской канатной дороге. После церемонии пары с фотографом бесплатно могли прокатиться на фуникулере и сделать снимки на память. Бракосочетание с мая по сентябрь уже запланировано более 27 тыс. пар, причем четверть (26%) заявлений подано на выездные площадки.

Теги
ЗАГС Сергей Собянин майские праздники загс Москвы Москва
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