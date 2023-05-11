Google представила свой первый складной телефон Pixel Fold

Корпорация Google представила свой первый складной смартфон Pixel Fold на ежегодной конференции для разработчиков в Калифорнии. Об этом говорится в блоге компании.

Смартфон уже доступен для предварительного заказа, поставки начнутся в июне. Как сообщили в Google, в разложенном состоянии это самый тонкий смартфон корпорации и «самый тонкий телефон-раскладушка на рынке». Устройство оснащено 48-мегапиксельной основной камерами и еще двумя по 10,8 мегапикселей, одна из них обладает возможностью приблизить изображение в пять раз. Смартфон создан на базе процессора Google Tensor G2.

В закрытом состоянии устройство имеет привычный вид смартфона, который умещается в руке и помещается в карман. Чтобы открыть 7,6-дюймовый экран, потребуется развернуть устройство. В Google отмечают, что для достижения тонкости многие компоненты Pixel были переработаны, чтобы соответствовать новому дизайну. В открытом виде смартфон становится похожим на планшет.

Стартовая цена на новый смартфон начинается с $1799. Устройство будет выпускаться с 12 Гб оперативной памяти и с двумя вариантами физического накопителя — 256 и 512 Гб. Оперативная система смартфона — Android 14.