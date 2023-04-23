Сооснователь Google вложил $366 млн от продажи акций Tesla в создание НКО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 89,35 (-0,11) Инвестиции, 21 апр, 17:00 Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 81,49 (-0,13) Инвестиции, 21 апр, 17:00
Российский тяжеловес потребовал бой за чемпионский пояс в UFC Спорт, 13:09
Сократить издержки без потери контроля: как оптимизировать малый бизнес РБК и СберБизнес, 12:56
Судан закрыл свое воздушное пространство до 30 апреля Политика, 12:54
Умер депутат Госдумы из списка Forbes Политика, 12:36
Гладков сообщил об обстреле нескольких сел в Белгородской области Политика, 12:33
Дзюба назвал преимущество «Локомотива» в дерби с ЦСКА Спорт, 12:28
В Стамбуле обстреляли офис правящей партии Турции Политика, 12:24
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Катализатор старения: почему борьба с морщинами поможет всему организму Pro, 12:23
Непобежденный чемпион WBA одержал 29-ю победу в карьере Спорт, 12:15
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:10
Как в 2022 году доходы блогеров упали и снова выросли. Инфографика Технологии и медиа, 12:00
Почему мировые банки продолжают вкладываться в газ Зеленая экономика, 12:00
Роспотребнадзор перечислил симптомы кори Общество, 11:59
Сооснователь Google вложил $366 млн от продажи акций Tesla в создание НКО Бизнес, 11:49
Бизнес ,  
0 

Сооснователь Google вложил $366 млн от продажи акций Tesla в создание НКО

Сооснователь Google Сергей Брин профинансировал создание НКО за счет продажи акций Tesla
Сергей Брин создал НКО Catalyst4 за счет продажи акций Tesla в декабре 2021 года. Примерно тогда у них с Илоном Маском произошел разлад. WSJ связывала это с романом Маска с бывшей женой Брина, что основатель Tesla назвал чушью
Tesla TSLA $165,01 +1,3% Купить
Alphabet GOOGL $105,72 +0,15% Купить
Сергей Брин
Сергей Брин (Фото: imageSPACE / ZUMA Press Wire / ТАСС)

Сооснователь Google Сергей Брин решил запустить некоммерческую организацию Catalyst4, которая будет заниматься вопросами здравоохранения и изменения климата; как пишет Bloomberg, он частично профинансировал ее создание за счет продажи акций Tesla на сумму $366 млн.

Агентство со ссылкой на документы пишет, что акции были проданы в декабре 2021 года в несколько этапов; примерно тогда же между Брином и основателем Tesla Илоном Маском произошел разлад. The Wall Street Journal связывала это с тем, что у жены Брина Николь Шанахан был роман с Маском, из-за чего сооснователь Google подал на развод. Маск называл эти данные «полной чушью». Предприниматель отмечал, что виделся с Шанахан два раза за три года в компании других людей, и «ничего романтического» между ними не было.

По данным WSJ, летом прошлого года Брин поручил своим финансовым консультантам продать все свои доли в компаниях, принадлежащих Маску. Во время финансового кризиса 2008 года он вложил в Tesla $500 тыс. Размер личных инвестиций Брина в компаниях Маска на 2022 год не уточнялся.

Брин и члены совета директоров Catalyst4 не ответили на запрос Bloomberg.

Catalyst4 называет своими основными целями поддержку новых подходов в лечении неврологических заболеваний/расстройств и усилия по смягчению последствий изменения климата, пишет агентство со ссылкой на заявку НКО, поданную в регулирующий орган США с просьбой освободить ее от налогов. Bloomberg отмечает, что связь Catalyst4 с Брином неочевидна, поскольку в документах компании его имя не упоминается. При этом члены правления Catalyst4 — это руководители Bayshore Global Management, семейного офиса сооснователя Google.

Брин родился в Москве. В 1979 году семья переехала в США. Окончил Стэнфордский университет, где познакомился с Ларри Пейджем. Вместе с ним в 1998 году основал компанию Google. К 2015-му сооснователи провели реорганизацию, головной структурой стала Alphabet. В 2019 году Брин и Пейдж покинули руководящие должности в материнской компании, заявив, что в них больше «нет нужды». По данным Forbes, состояние Брина сейчас оценивается в $86,9 млрд.
 

Читайте на РБК Pro
В России смягчат налоговую ответственность. Кому простят уголовное дело
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов
Откуда берется зависть и как ее победить — 4 способа
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Google Tesla Сергей Брин Илон Маск НКО
Материалы по теме
Forbes узнал о желании Брина вернуться к работе с кодом в Google
Общество
Google обвинила Microsoft в нечестной конкуренции из-за облачных сервисов
Бизнес
Илона Маска оправдали по иску инвесторов Tesla
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter