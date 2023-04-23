Сооснователь Google вложил $366 млн от продажи акций Tesla в создание НКО

Сергей Брин создал НКО Catalyst4 за счет продажи акций Tesla в декабре 2021 года. Примерно тогда у них с Илоном Маском произошел разлад. WSJ связывала это с романом Маска с бывшей женой Брина, что основатель Tesla назвал чушью

Сергей Брин (Фото: imageSPACE / ZUMA Press Wire / ТАСС)

Сооснователь Google Сергей Брин решил запустить некоммерческую организацию Catalyst4, которая будет заниматься вопросами здравоохранения и изменения климата; как пишет Bloomberg, он частично профинансировал ее создание за счет продажи акций Tesla на сумму $366 млн.

Агентство со ссылкой на документы пишет, что акции были проданы в декабре 2021 года в несколько этапов; примерно тогда же между Брином и основателем Tesla Илоном Маском произошел разлад. The Wall Street Journal связывала это с тем, что у жены Брина Николь Шанахан был роман с Маском, из-за чего сооснователь Google подал на развод. Маск называл эти данные «полной чушью». Предприниматель отмечал, что виделся с Шанахан два раза за три года в компании других людей, и «ничего романтического» между ними не было.

По данным WSJ, летом прошлого года Брин поручил своим финансовым консультантам продать все свои доли в компаниях, принадлежащих Маску. Во время финансового кризиса 2008 года он вложил в Tesla $500 тыс. Размер личных инвестиций Брина в компаниях Маска на 2022 год не уточнялся.

Брин и члены совета директоров Catalyst4 не ответили на запрос Bloomberg.

Catalyst4 называет своими основными целями поддержку новых подходов в лечении неврологических заболеваний/расстройств и усилия по смягчению последствий изменения климата, пишет агентство со ссылкой на заявку НКО, поданную в регулирующий орган США с просьбой освободить ее от налогов. Bloomberg отмечает, что связь Catalyst4 с Брином неочевидна, поскольку в документах компании его имя не упоминается. При этом члены правления Catalyst4 — это руководители Bayshore Global Management, семейного офиса сооснователя Google.

Брин родился в Москве. В 1979 году семья переехала в США. Окончил Стэнфордский университет, где познакомился с Ларри Пейджем. Вместе с ним в 1998 году основал компанию Google. К 2015-му сооснователи провели реорганизацию, головной структурой стала Alphabet. В 2019 году Брин и Пейдж покинули руководящие должности в материнской компании, заявив, что в них больше «нет нужды». По данным Forbes, состояние Брина сейчас оценивается в $86,9 млрд.

