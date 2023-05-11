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Лукашенко подписал соглашение с Россией по отработавшему топливу АЭС

Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с России об обращении с ОЯТ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с отработавшим ядерным топливом, который предусматривает его переработку в России. Документ опубликован на правовом интернет-портале Белоруссии.

Также Лукашенко поручил совету министров Белоруссии «принять меры, необходимые для реализации положений соглашения».

Ранее законопроект был принят в одном чтении депутатами палаты представителей Национального собрания Белоруссии и позже одобрен Советом Республики. Предметом соглашения является ввоз облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию для временного технологического хранения с последующей переработкой, а также возврат в Белоруссию радиоактивных отходов, сообщало агентство БелТА.

5 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сотрудничество Москвы и Минска в ядерной сфере полностью соответствует международным обязательствам России в этой области. Она добавила, что обе страны строят единое оборонное пространство в рамках Союзного государства и могут решать любые вопросы обеспечения национальной безопасности, исходя из обострения внешних угроз.

Теги
Персоны
Александр Лукашенко Россия ядерное топливо Белоруссия
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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