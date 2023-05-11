Лукашенко подписал соглашение с Россией по отработавшему топливу АЭС

Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с России об обращении с ОЯТ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с отработавшим ядерным топливом, который предусматривает его переработку в России. Документ опубликован на правовом интернет-портале Белоруссии.

Также Лукашенко поручил совету министров Белоруссии «принять меры, необходимые для реализации положений соглашения».

Ранее законопроект был принят в одном чтении депутатами палаты представителей Национального собрания Белоруссии и позже одобрен Советом Республики. Предметом соглашения является ввоз облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию для временного технологического хранения с последующей переработкой, а также возврат в Белоруссию радиоактивных отходов, сообщало агентство БелТА.

5 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сотрудничество Москвы и Минска в ядерной сфере полностью соответствует международным обязательствам России в этой области. Она добавила, что обе страны строят единое оборонное пространство в рамках Союзного государства и могут решать любые вопросы обеспечения национальной безопасности, исходя из обострения внешних угроз.